Profesor od awantur

Krystyna Pawłowicz w Sejmie dała się ponieść politycznym emocjom. Jej język i kontrowersyjne zachowanie oburzało nie tylko polityków opozycji, ale i dziwiło samego Jarosława Kaczyńskiego. Dziś jest kandydatką PiS na sędzię Trybunału Konstytucyjnego. Nominację dostała w nagrodę za lojalność wobec prezesa partii. – Zawsze konsekwentnie podążała za Kaczyńskim. Co zrobił Jarosław, to i ona – opisuje znajoma Pawłowicz. Z Jarosławem Kaczyńskim Krystynę Pawłowicz łączy wiele. Nie tylko przywódcze usposobienie, o czym Krystyna Pawłowicz mówiła „Wprost” jeszcze w 2013 r. – Nie umiem posługiwać się komputerem, nie umiem wysłać SMS-a, nie mam prawa jazdy, nie umiem pływać, konto miejsce siedleckiej listy wyborczej PiS. Takich rzeczy się nie zapomina. Pawłowicz jest mu za to dozgonnie wdzięczna – opowiada nasz rozmówca. Jarosław Kaczyński brał pod uwagę naukowy dorobek Pawłowicz – doktor habilitowanej prawa. Do tego opinia fachowca wśród wszystkich, którzy się z nią na uczelni zetknęli. – W wyborach parlamentarnych w 2011 r. Jarosław Kaczyński gromadził wokół PiS grono eksperckie – przypomina polityk tej partii. Wtedy Krystyna Pawłowicz weszła do Sejmu razem z innymi intelektualistami PiS: prof. socjologii Józefą Hrynkiewicz, ekonomistą prof. Jerzym Żyżyńskim, politologiem dr. hab. Włodzimierzem Bernackim.