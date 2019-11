Trzeba podnieść wiek emerytalny

Co Platforma Obywatelska zamierza zrobić ze zwycięstwem w Senacie? Bo przejęcie władzy w tej izbie to chyba dopiero początek?

Powinniśmy krótko się cieszyć, a potem zagospodarować to zwycięstwo. Jeżeli chodzi o Senat, to mamy bardzo proste zadania – rzetelność, transparentność, szacunek wobec prawa, zwłaszcza konstytucji. To są kluczowe rzeczy. Senat musi wrócić do roli, do której został powołany, czyli kontrolującej i ewentualnie poprawiającej pracę Sejmu.

Uważa pan, że opozycja utrzyma przewagę w Senacie przez całą kadencję?

Tak, choć nie bez wysiłku. Kluczowe będą dyscyplina obecności, rzetelność i ograniczenie osobistych ambicji. To zadanie trudne, ale wykonalne, będzie wymagało stałej aktywności i monitoringu.