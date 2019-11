Pokolenie porno

Na początek był lajcik, duże cycki, duże dupcie, Azjatki, MILF-y i uczennice w mundurkach – 22-letni Borys,student politechniki, wymienia ulubione kiedyś kategorie filmów porno. Z czasem „normalny” seks przestał go kręcić. – Potrzebowałem więcej: fisting, bukkake, gangbang [nie tłumaczymy tych określeń, by nie siać zgorszenia – red.], 30 mężczyzn i jedna kobieta. Raz oglądałem, jak facet wkłada kobiecie żywą ośmiornicę. Doszedłem do końca internetów, a tego, co widziałem, nie da się „odzobaczyć”.