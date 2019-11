Kalejdoskop

Naturalne arcydzieło

W „Siedmiu światach…” przenosimy się do najbardziej niedostępnych dla człowieka miejsc. W Amazonii na naszych oczach jerzyki wykonują śmiertelnie niebezpieczne loty przez wodospady, w Chinach małpy do złudzenia przypominające yeti toczą bokserskie walki, w Australii wombaty walczą o przerwanie w czasie śnieżnych burz, ryby w Tennessee budują spektakularne, podwodne piramidy, a w północnej Azji niedźwiedzie urządzają sobie schadzki w wulkanach. A my nie odstępujemy ich na krok. Dzięki mikrokamerom ekipa BBC Earth podeszła tak blisko natury, że nawet David Attenborough wiele razy był zaskoczony tym, co zobaczył na ekranie.