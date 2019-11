Witajcie w latach dwudziestych

Za półtora miesiąca zaczną się nowe „lata 20”.. Moda lat 20., proza lat 20., muzyka itd. Jak sto lat temu. Co prawda, zważywszy na to, jak wygląda i ku czemu zmierza świat, w najmniejszym nawet stopniu nie ma się na co cieszyć. Zapewne każde kolejne dziesięciolecie będzie gorsze. W każdym razie w poprzednich dwóch dziesięcioleciach nie bardzo było wiadomo, jak nazywać lata – pierwsze? naste? dziesiąte? Teraz wjeżdżamy oficjalnie w dziesięciolecia o nazwach dobrze nam znanych z wieku XX, co oczywiście skłania do wyszukiwania paraleli między nimi.