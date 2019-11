PiS po exposé premiera, czyli dla każdego coś miłego

Premier Mateusz Morawiecki, wygłaszając swoje exposé, wykonał gesty dobrej woli pod adresem centrum, dopieścił prawe skrzydło tematami światopoglądowymi i dobrze przygotował grunt pod kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. Ktoś policzył, że gdy Morawiecki przemawiał w Sejmie, a trwało to około półtorej godziny, Dominik Tarczyński 45 razy krzyknął „brawo, Mateusz”. Tarczyński jest przedstawicielem PiS-owskich radykałów, czyli tej części obozu Zjednoczonej Prawicy, której nie podobają się umizgi premiera do centrum. Ale szef rządu zjednał sobie ostatnio jego sympatię na gruncie prywatnym, pamiętając o jego świętach, a nawet odwiedzając go w domu. – Premier mocno pracuje nad tym, żeby prawa strona naszego obozu go polubiła, przysiada się do ludzi na posiedzeniach klubu, pamięta o ich urodzinach, w ten sposób zdobywa przyczółki i rozładowuje ewentualne napięcia – mówi polityk Zjednoczonej Prawicy.