Kartonowe państwo dobrobytu

Nasz cel to polskie państwo dobrobytu – mówił w exposé premier Mateusz Morawiecki. – Wolny rynek, na którym nie ustanowiono reguł uczciwej konkurencji, szybko ulega wynaturzeniu. Raje podatkowe, które pozwalają najbogatszym unikać płacenia podatków, to zwiastuny przyszłości, której nie chcemy – dodał. Tak rozpoczęła się debata, która zamieniła się w starcie Adriana Zandberga z premierem. Poseł Lewicy zarzucił obozowi „dobrej zmiany”, że hasła o budowie państwa dobrobytu przez PiS to mrzonki.