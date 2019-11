Schetyna musi się poddać weryfikacji

Podoba się panu Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, jako rywal dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w prawyborach prezydenckich?

Znam Jacka Jaśkowiaka od kilku lat, od kiedy wszedł do samorządu. To jest człowiek, który umie walczyć. Czy to wystarczy, żeby zdobyć zaufanie większości delegatów Platformy Obywatelskiej? Zobaczymy 14 grudnia.

Czy to nie ośmiesza idei prawyborów, że do ostatniej chwili nie było kontrkandydata dla Kidawy-Błońskiej i nagle się pojawił jak królik z kapelusza? Podobno podpisy pod jego kandydaturą były zbierane in blanco?

Mnie nikt o podpis nie prosił. Udzieliłem poparcia Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Ale też nie chce mi się wierzyć, że ktoś mógłby namówić Jacka Jaśkowiaka do startu tylko po to, by wyjść z twarzą z procedury nominacyjnej.