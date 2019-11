Rozchwiana łajba Platformy

Platforma Obywatelska o włos uniknęła kompromitacji związanej z prawyborami, które mają wyłonić kandydata na prezydenta tej partii. Niemal do końca wydawało się bowiem, że zamierza w nich wystąpić tylko Małgorzata Kidawa-Błońska. W ostatniej chwili do biura PO dotarło jednak zgłoszenie prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Będzie on jedynym kontrkandydatem wicemarszałkini Sejmu. Inni potencjalni kandydaci, czyli Radosław Sikorski i Bartosz Arłukowicz, zrezygnowali ze startu. – Radek był namawiany przez Schetynę, żeby kandydować. Ma duże ego, więc propozycja na początku go zachęciła. Ale dowiedział się, że ponad połowa klubu Platformy podpisała się już pod kandydaturą Kidawy-Błońskiej. W dodatku delegaci, którzy będą głosować w prawyborach, zostaną odpowiednio wyselekcjonowani i będą doskonale wiedzieli, na kogo oddać głos. Nic dziwnego, że Radek się wściekł, a w mediach zasugerował nawet, że prawybory będą ustawione – mówi nasz informator.