Od pisarza do milionera

10 grudnia podczas uroczystej gali w Sztokholmie Olga Tokarczuk odbierze Literacką Nagrodę Nobla. Wraz z nią czek na 9 mln koron, czyli w przybliżeniu 3,5 mln zł.

Czy to oznacza, że Olga Tokarczuk jest najbogatszą polską pisarką? Przez ostatnie tygodnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, kto jest najlepiej zarabiającym autorem w Polsce. Informacje o sprzedaży książek to najpilniej strzeżona tajemnica wszystkich wydawnictw i księgarni. Wprawdzie Empik czy inne sklepy prowadzą swoje listy bestsellerów, ale obok tytułów i nazwisk pisarzy nie pojawiają się informacje o tym, ile książek i po jakiej cenie rzeczywiście sprzedano. My znaleźliśmy na to sposób. Tygodnik „Wprost” jako pierwszy dotarł do badań globalnej firmy analitycznej Nielsen, która niedawno uruchomiła w Polsce specjalną komórkę badającą nasz rynek książki. Z ich danych wynika, że Tokarczuk wcale nie była w tym roku najchętniej kupowaną polską pisarką. Została pokonana przez dwóch innych autorów, którzy chociaż nie są doceniani przez krytyków, to wiedzą, jak na pisaniu zarobić. I to w kraju, gdzie 63 proc. mieszkańców przyznaje, że nie czyta nic, a ponad jedna czwarta nie ma w domu ani jednej książki – jak wynika z badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej.