Rak płuca: nowy rozdział

Co roku diagnozę „rak płuca” słyszy w Polsce ok. 23 tys. osób, z czego tylko ok. 3 tys. (15-20 proc.) ma typ drobnokomórkowy. Chorzy z typem niedrobnokomórkowym mają nieco więcej „szczęścia”: ich nowotwór rozwija się zwykle powoli, a w ostatnich latach pojawiło się sporo leków, zarówno ukierunkowanych molekularnie, czyli dla osób z określonymi cechami genetycznymi nowotworu, jak również tzw. immunokompetentnych, odblokowujących zablokowany przez komórki nowotworowe układ odpornościowy.