USG, które może uratować życie

Ile osób w Polsce choruje na raka nerki? Jakie są czynniki ryzyka zachorowania?

Co roku w Polsce dochodzi do ok. 5 tys. nowych zachorowań. Oprócz uwarunkowań genetycznych czynnikami ryzyka są wiek, palenie papierosów, nadwaga, nadciśnienie, dieta bogata w tłuszcze. Rak nerki często jest diagnozowany późno, już w stadium zaawansowanym.

Wcześniej nie daje objawów?

To skryty nowotwór, zwykle daje o sobie znać dopiero w stadium zaawansowania. Można go wykryć na wczesnym etapie, jednak zwykle dzieje się to zupełnie przypadkowo – przy użyciu różnych technik diagnostycznych, jak USG jamy brzusznej, tomografia komputerowa czy rezonans, wykonywanych z innego powodu. Gdy pojawiają się objawy, zwykle jest to już nowotwór zaawansowany, z przerzutami do odległych narządów. Jeśli chodzi o wczesną wykrywalność, to sytuacja w Polsce się poprawia, jednak nadal ok. 20 proc. przypadków raka jest rozpoznawanych w stadium miejscowego zaawansowania, a u 30 proc. chorych – znacznego zaawansowania ogólnego.