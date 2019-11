Hip-hopie, nakręć się

Marcin Flint

Nie minęły dwa lata od śmierci warszawskiego rapera Tomasza Chady, a już powstała jego kinowa biografia. Michał Węgrzyn i inni twórcy dołożyli starań, żeby „Proceder” uwiarygodnić. W projekt mocno zaangażował się wydawca Chady. Promocyjny, zmontowany z filmowych scen teledysk do „Obrachunku moralnego”, utworu sprzed 10 lat, czy obsadzenie w pomniejszych rolach prawdziwych raperów – weterana Kalego czy Vienia z kultowej Molesty – stanowiły mrugnięcie okiem do hiphopowego świata. Cóż, to gra o rząd dusz: milionową publiczność, którą kupić można właśnie autentycznością.