Sztuka tworzenia mody

Kopiowanie innych jest koniecznością, kopiowanie samego siebie jest żałosne – mawiał Pablo Picasso, którego twórczość do dziś inspiruje wielu artystów. Najlepszym przykładem jest najnowsza kolekcja domu mody Moschino. Sezon wiosna-lato 2020 należy do Picassa – uważa Jeremy Scott, który zaprojektował stroje nawiązujące do dzieł wielkiego kubisty. Na wybiegu w Mediolanie mogliśmy podziwiać modelkę Bellę Hadid jako „Arlekina” czy Kaię Gerber jako „Dziewczynę z mandoliną”.