Poszukiwanie

Choć elektronika i electropop pozostają jej bliskie, Natalia Nykiel zbacza ze swojej dotychczasowej muzycznej drogi. „Origo” nie trafi do imprezowiczów, tylko do słuchaczy domowo-samochodowych. Razem z producentem Michałem „Foxem” Królem artystka zaskakuje odbiorców choćby nieoczywistymi zmianami rytmu piosenek. W efekcie nie ma się tej płyty dość po pierwszym kontakcie, jak bywa z polskim electro. W ciągu sześciu lat od udziału w „The Voice of Poland” jedna z najbardziej zjawiskowych polskich artystek odbiegła daleko od lukrowanego świata talent show. Może jeszcze nie w pełni odnalazła swoją estetykę. Ale wydała tak dobry album, że to z pewnością kwestia czasu.

Natalia Nykiel, „ORIGO”, Electropop, Universal