Kalejdoskop

Odtrutka na kabaret

Czesław Mozil opowiada, że dopiero w Polsce dowiedział się, jakie miał szczęście, że jego szkolny druh Ahmed w Danii nie wysadził się w powietrze na boisku. Tomasz Jachimek tłumaczy, co z penisami robią faceci, kiedy wypatrzą włosek na pisuarze, a Wiola Waleszczyk sprawdza, czy mózg mężczyzny i kobiety aby na pewno niczym się nie różni. Stand-uperzy Klubu Komediowego, kultowego już miejsca na mapie Warszawy, igrają z polityczną poprawnością z dobrym skutkiem. Sukces komediantów zasadza się jednak na tym, że opowiadają w pierwszej osobie, śmiejąc się przede wszystkim z siebie. Dzięki temu żarty nie tylko bawią, lecz także komentują nasze przywary, a obok uśmiechu wywołują rumieniec wstydu. Starycy mają bowiem talent do wyłapywania tych naszych wpadek, których na co dzień nawet nie zauważamy (vide słynne „Nie jestem rasistą/homofobem/mizoginem, ALE…”). W efekcie więcej tu socjologicznych spostrzeżeń niż absurdu.

Artur Zaborski

„COMEDY CLUB” emisja 4. sezonu w Comedy Central od poniedziałku do piątku o 19:00