Mafia Konstancińska

Jeśli w Warszawie metry są drogie, to jest jeszcze miejsce, gdzie będą nawet droższe, mianowicie pod Warszawą. A najdroższą z podmiejskich wioch jest Konstancin. Warszawa nie jest co prawda Paryżem, ale za to jest Paryżem Północy, Konstancin zaś jest jej Beverly Hills. A przynajmniej my, pośrednicy mieszkaniowi, tak chcielibyśmy sprawę przedstawić potencjalnym klientom. W praktyce jednak wygląda to nieco inaczej... Otóż, jedziemy, a raczej stoimy w zakorkowanejdrodze na Konstancin i bynajmniej wokoło nie ma palm, nie ma wzgórz, są tylko płaskie przestrzenie porośnięte krzakami, gdzieniegdzie kalosz.