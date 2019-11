Większe korzyści z mniejszych rat

Jesień to dobry czas na zakup samo­chodu z Grupy Volkswagen, bo koniec roku jest tradycyjnie czasem upustów na samochody z kończącego się rocznika. Bierze się to stąd, że przy rejestracji nowego auta w Polsce nie podaje się miesiąca produkcji i na rynku wtórnym samochód z grudnia wyceniany jest jak auto o rok starsze niż kupione np. w styczniu kolejnego roku. Dlatego wielu producentów daje duże upusty na modele z kończącego się rocznika.

W salonach marki Volkswagen rabaty na samochody z 2019 r. sięgają nawet 20 tys. zł. Najwięcej można zyskać, kupując Passata, Touarega i Arteona. Decydując się na Tiguana i Sharona z rocznika 2019, można liczyć na upust sięgający 16 tys. zł, a na Golfa – 12 tys. zł. Atrakcyjne upusty przygotowali też dealerzy ŠKODY. Wybierając model Superb, można zaoszczędzić do 14 tys. zł, a Rapida i Octavię – do 10 tys. zł. korzyści ze zwrotu

Końcówka roku jest nie tylko okazją do zakupu auta w dobrej cenie. To również czas, kiedy możemy uzyskać wyjątkowo korzystne warunki finansowe, dzięki którym nie będziemy musieli się już martwić utratą wartości auta z kończącego się rocznika. Zakup samochodów z Grupy Volkswagen może zostać sfinansowany za pomocą kredytu bądź leasingu z niskimi ratami od Volkswagen Financial Services. Umowa z niskimi ratami skonstruowana jest tak, że w trakcie trwania kontraktu (dwa, trzy lub cztery lata) spłacana jest przewidywana utrata wartości rynkowej auta. Raty mogą być nawet dwukrotnie niższe niż w klasycznych produktach finansowych.

Na koniec umowy dostępne są dwie (lub trzy w przypadku kredytu) opcje zakończenia kontraktu. W przypadku leasingu z niską ratą klienci mogą wykupić auto lub zwrócić je do instytucji finansującej, a w kredycie możliwa jest spłata jedno­razowa lub w ratach albo zwrot samochodu. Korzyści ze zwrotu auta jest wiele. Można przesiąść się do kolejnego nowego samochodu, objętego przez większość czasu gwarancją producenta. Nie trzeba też zajmować się odsprzedażą auta, co dla kupujących samochód z „odchodzącego” rocznika ma szczególne znaczenie.

Auto wizytówką firmy

Finansowanie z niską ratą pozwala właścicielom aut obniżyć całkowite koszty użytkowania samochodu i na podstawie cyklu życia auta oszacować, kiedy przypada najlepszy moment, aby się go pozbyć. Eksperci Volkswagen Financial Services oceniają, że optymalny pod względem finansowym okres użytkowania pojazdu to trzy-cztery lata. Potem opłaca się zmienić je na nowe. Badania wskazują, że to graniczny termin, po którym wartość auta nadal spada, a zdecydowanie zaczynają rosnąć wydatki na serwisowanie. Co za tym idzie – wzrasta całkowity koszt użytkowania pojazdu.

– Możemy płynnie zmienić auto na nowe, odpowiednie do zmieniających się potrzeb naszych i naszej firmy – mówi Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej w Volkswagen Financial Services. – Po dwóch, trzech czy czterech latach sytuacja prowadzonego przez nas biznesu może wymagać posiadania innego, bardziej reprezentacyjnego auta, np. SUV-a. W końcu auto to jedna z wizytówek firmy – dodaje.

Produkt nazywany niskimi ratami ma już pięć lat. W tym czasie zyskał dużą popularność, przyczyniając się m.in. do tego, że Polacy kupują coraz więcej nowych samochodów. W 2018 r. na naszym rynku motoryzacyjnym padł rekord sprzedaży (ponad 600 tys.) nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony.