Nie jestem mesjaszem lewicy

Będzie pan mesjaszem lewicy?

Nie aspiruję do roli mesjasza. Zależy mi natomiast na tym, żeby kolejny rząd w Polsce był lewicowy – żeby polityka społeczna była solidarna, żeby było więcej wolności w życiu osobistym. Bo daleko nam pod tym względem do standardów europejskich. Liczę, że nasza koalicja, różnobarwna i partnerska, zdoła tego dokonać.

Podoba się panu w tej różnorodnej koalicji?

Ta koalicja działa. Są wyborcy, do których lepiej dociera SLD, do innych docieramy my, a do jeszcze innych Wiosna Biedronia. To było widać po wynikach.

W Sosnowcu, twierdzy SLD, większość głosów zgarnęli politycy Sojuszu, dzięki czemu mają tam dwóch posłów. A w Warszawie 70 proc. głosów padło na kandydatki i kandydatów Razem. I dla odmiany to my mamy dwójkę posłów w tym okręgu. Z tego wniosek, że udało się dotrzeć do różnych wyborców i zachęcić ich do głosowania na wspólny projekt. Na nowoczesne państwo dobrobytu. Ta koalicja nie polega na tym, że jeden próbuje zjeść drugiego – i wyborcy to cenią.