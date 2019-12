Potęga polskiego rolnictwa

Czy to normalne, aby dopłaty dla polskich rolników w kolejnej perspektywie budżetowej miały być niższe od dopłat dla rolników francuskich czy niemieckich? Nie. Przekonaliśmy Europę do naszych rozwiązań w kwestii migrantów, przekonaliśmy do polskiego komisarza ds. rolnictwa i przekonamy do dobrych rozwiązań dla wsi na poziomie europejskim” – mówił podczas swojego exposé premier Mateusz Morawiecki. Zaraz po nim na sejmową mównicę wkroczył prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreślił, że priorytetem jego partii będzie skok w nowoczesność oraz wsparcie przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w tegorocznym wydaniu Złotej 100 Polskiego Rolnictwa, swój „skok w nowoczesność” mają już dawno za sobą. A i rządowego wsparcia specjalnie też nie potrzebują. Łączne przychody wszystkich laureatów naszego rankingu wyniosły w zeszłym roku niemal 120 mld zł. To więcej niż w zeszłym roku wypracował gigant paliwowy Orlen, czyli największa polska firma. Przez ostatnie tygodnie analizowaliśmy dane finansowe setek przedsiębiorstw z branży rolniczej i spożywczej, które prowadzą działalność na terenie naszego kraju. Mleczarnie, masarnie, gigantyczni hodowcy, rolnicy, producenci środków ochrony roślin czy nawozów. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja liderów polskiego sektora agro. Na pierwszy rzut oka nie jest źle, ale ten rok to także poważne problemy, zaskoczenia, a nawet afery.