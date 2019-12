Nie zaglądam facetowi do komórki

Za nami premiera spektaklu „Dobrze się kłamie” w Studio Buffo na podstawie komediowego hitu z Włoch. Czy sztuka ma szansę powtórzyć sukces filmowego pierwowzoru?

Gdy kilka lat temu oglądałam film „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, zauważyłam, że to bardzo dobry tekst, właściwie oscarowy. Dialog jest tak błyskotliwie napisany, że właściwie wystarczy go dobrze powiedzieć i będzie brzmiało. Gdy dostałam propozycję zagrania w tym spektaklu, tak się wciągnęłam, że przeczytanie scenariusza zajęło mi pół godziny. Uznałam, że skoro znając film, ta historia znów mnie zaciekawiła, to dlaczego nie?