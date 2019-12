Jak zabijał„ Krwawy Tulipan”

Seryjny zabójca z Kołobrzegu, o którym od kilku tygodni informują media, jest po czterdziestce, ma pucołowatą twarz i lekką nadwagę. Uroda przeciętna. – Ani on ładny, ani brzydki – oceniały kobiety, ale lgnęły do niego jak ćmy do światła. Zanim Mariusz G. zaczął produkować słodycze, pływał po morzach i oceanach. Nie potrzebował oszukiwać ani zawłaszczać cudzych oszczędności, aby prowadzić dostatnie życie. Na początku listopada tego roku szczecińska prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa trzech kobiet „z motywacji zasługującej na szczególne potępienie” – czyli z chęci zysku. Sprawa nie jest zamknięta. – Nie zawężamy tego śledztwa, ponieważ prokuratorzy weryfikują różne okoliczności, ale nie bawimy się w spekulacje i o większej liczbie ofiar nie mówimy – informuje Joanna Biranowska-Sochalska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w której toczy się śledztwo.