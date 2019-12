Dojrzali tatusiowie

Nauczę córkę, co jest dobre, a co złe. Bo ja już to wiem. Nie szukam, nie błądzę, znam wagę wartości – tak o swoich ojcowskich planach mówi aktor Karol Strasburger prowadzący kultowy program „Familiada”. Dwa tygodnie temu wraz z żoną Małgorzatą Weremczuk zostali rodzicami Laury. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że aktor skończył 72 lata.