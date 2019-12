Krem de la crème

To już dziś, już teraz! Złap swój Phlov! Przeszło dwa lata pracy i mamy to! Jedyne takie na polskim rynku kosmetyki: innowacyjne, naturalne, wegańskie, które redefiniują sposób dbania o skórę” – ogłosiła w październiku na Instagramie Anna Lewandowska, sportsmenka, bizneswoman i jedna z najbogatszych Polek. Phlov to jej najnowsze komercyjne dziecko – marka kosmetyków premium do kupienia w internecie i sieci perfumerii Sephora. Słynna trenerka zapewnia, że to prawdziwa kosmetyczna rewolucja, bo jej firma korzysta z najlepszych surowców na świecie i jako pierwsza w Polsce wykorzystuje odkrycia z dziedziny neuronauki. Do wyboru jest 16 produktów, m.in.: kremy pod oczy, do twarzy (od 49 do 159 zł), żele do mycia oraz balsamy do pielęgnacji ciała (od 49 do 89 zł).