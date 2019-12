Przypadek z ASF? Nie sądzę

Chciał pan zagonić do roboty swoich podwładnych na tajnej naradzie, a oni pana nagrali…

Jestem zażenowany, że muszę w taki sposób dyscyplinować wysokich urzędników. To byli dyrektorzy oddziałów i centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I nie była to żadna tajna narada, ale uczulenie kierownictwa, że agencja jest służebna wobec rolników. Ma ich po prostu sprawnie i życzliwie obsługiwać. Tak jak „minister” po łacinie znaczy „sługa”, i tak ja traktuję swoją rolę, tak i oni mają wziąć się do roboty, czyli przyśpieszyć tam, gdzie są duże zaległości.