Odetchnij!

Jedna na osiem osób w Unii Europejskiej umiera z powodu chorób układu oddechowego, a choroby płuc są przyczyną co najmniej 6 mln hospitalizacji – wynika z raportu European Lung Fundation. – Jedną z najczęstszych przyczyn chorób układu oddechowego jest alergia, która jest odpowiedzialna za prawie połowę przypadków tych chorób – mówi dr hab. n. med. Adam Sybilski, pediatra i alergolog. – Choroby układu oddechowego, takie jak nieżyt nosa czy astma, bardzo często mają podłoże alergiczne. Co ciekawe, bardzo powszechny nieżyt nosa występuje znacznie częściej na terenach miejskich niż na wsi. To pokazuje, że zanieczyszczenie miejskiego powietrza wyzwala objawy alergii lub je potęguje – tłumaczy. Z badania Teva Research 2018 wynika, że aż 26 proc. polskich pacjentów zmaga się z objawami alergii.