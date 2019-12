Lek na wagę życia

Bożena Stasiak

Chorują na nią głównie osoby starsze, po 65. roku życia, a ryzyko rośnie wraz z wiekiem. Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęstszą postacią białaczki wśród dorosłych. W większości przypadków długo rozwija się bezobjawowo i dopiero morfologia wykonana w ramach badań profilaktycznych czy zlecona przez lekarza z innych wskazań pokazuje, że może to być choroba nowotworowa krwi. Jeśli już pojawią się pierwsze objawy, to należy do nich powiększenie węzłów chłonnych, nawracające zakażenia, zaś potem, w kolejnych fazach, dołącza osłabienie, zmęczenie, zmniejszenie wydolności, powiększenie wątroby i śledziony, zwiększone ryzyko krwawień spowodowanych małopłytkowością.