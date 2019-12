Korzenie fundamentalizmu

Jean-Pierre Dardenne: Nie musi pan zapisywać, który z nas co mówi. My właściwie jesteśmy jedną osobą. Te same rzeczy nas bawią i przejmują, identycznie myślimy o świecie. I „Młody Ahmed” też zrodził się z naszej rozmowy, która tak naprawdę była monologiem na dwa głosy. Oglądaliśmy telewizyjne doniesienia o atakach islamskich terrorystów urodzonych już w Europie i wychowanych w demokratycznym świecie. Nie byliśmy w stanie tego zjawiska zrozumieć.