O literaturze

Amos Oz, wybitny pisarz izraelski, zmarł w ubiegłym roku. W Polsce, jak w wielu innych krajach, miał oddanych wielbicieli, więc ta książka jest dla nich lekturą konieczną. To zapis rozmów, jakie prowadziła z nim redaktorka jego ostatnich powieści. Pisarz opowiada jej o swoim życiu, o tym, jak jako nastolatek opuścił rodzinę i zmienił nazwisko, jak stał się pisarzem, o tym, co dla niego ważne. Udziela zaskakujących i przewrotnych odpowiedzi na pytania, jakie się na ogół zadaje pisarzowi, np. o motywację do pisania czy o to, czym jest literatura. Na to pierwsze: „Po prostu piszę”. Na drugie: „Literatura jest kuzynką plotki”. Rozmowa, co jasne, bo Oz był poważnym pisarzem, nie składa się tylko z bon motów, wiele w niej opowieści o trudnych sprawach i głębokich refleksji. Świetne wprowadzenie do jego twórczości i okazja do poznania Oza z nieoficjalnej strony.

Amos Oz, Szira Chadad, „Z CZEGO POWSTAJE JABŁKO?”, Rebis