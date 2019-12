Artyści w hołdzie wolności

Aleksandra Gintrowska

– Ktoś, kto czuje, że nie musi się ukrywać ze swoimi przekonaniami albo wyborami, jest wolny tak naprawdę. A wolność artystyczna to możliwość tworzenia tego, co w duszy gra, i przekazywania tej swojej myśli dalej. To pielęgnowanie poczucia, że mimo trendów narzucanych przez świat show-biznesu czy kultury zachowujesz indywidualność. Kreowanie swojego wizerunku, bez zagrożenia, że ktoś nam coś narzuci. Wolność to możliwość pozostania sobą od początku do końca.

Skubas

– Wolność kojarzy mi się z odpowiedzialnością, nie z frywolnością. Wolność wyboru stała się niewolą w konsumpcjonistycznych czasach. To, że mamy telefony, skutkuje tym, że mamy do czynienia z nową formą skrzywienia kręgosłupa. Za dużo wolności, bez odpowiedzialności, szkodzi.

Michał Szpak

– Wolność to możliwość wyrażania siebie w sposób, jaki chcemy i o jaki walczymy. Mimo tego, że jesteśmy tylko jednostką w tym świecie, bo tak naprawdę w życiu liczy się tylko nasze jestestwo i możliwość bycia tym, kim sobie zamarzymy. Jestem przedstawicielem tego gatunku, który może się czuć wolny i o wolność, i o tolerancję walczy. O wolność trzeba walczyć zawsze, bo z każdą dekadą znaczy coś innego.

Julia Marcell

– Wolność w kulturze to podążanie za głosem serca, bez względu na presję z zewnątrz. Zawsze trzeba mówić o takich wartościach, jak wolność. Bo one w każdej dekadzie znaczą co innego. Dzisiaj temat wolności poruszany jest także w debatach o współczesnych mediach społecznościowych, internecie, bo tam kwitnie inny rodzaj wolności.

Julia Gintrowska

– Wolność artystycznej wypowiedzi jest dla mnie pozwoleniem sobie na przekazanie wszystkiego, co ma się w duszy. Nawet kiedy dookoła są niesprzyjające wiatry. To bardzo ważne, by walczyć o swoje przekonania. Wolność to podstawa. Nie doświadczałam momentu, w którym nasza wolność byłaby zagrożona, żyjemy w państwie demokratycznym, mamy wolność słowa. Ale w swoim życiu cenię to, że mogę się ubierać, jak chcę, mówić, co chcę i nie boję się konsekwencji, nikt mnie nie wyśle do więzienia. A mój tata w takich realiach żył. To, co robił, to, co śpiewał, nie było legalne. Śpiewał w pokoikach, na tajnych spotkaniach, to było niesamowite, tak jak niesamowita jest potrzeba wolności.

Patrick The Pan

– Wolność to możliwość skomentowania czegokolwiek: wydarzenia, zachowania, osoby, wszystkiego, co chciałbym skomentować jako artysta, bez obawy o niebezpieczne konsekwencje. Nawet jeśli coś mi się nie podoba, mam prawo opisać to jako artysta. To jest właśnie wolność artystyczna. Sztuka powinna komentować rzeczywistość, nieważne czy mnie jako jednostki, czy kraju. Jeśli to, co dzieje się w kraju czy na świecie wzbudza emocje, nie widzę nic złego w tym, by artysta się na ten temat wypowiedział.

Sebastian Karpiel-Bułecka

– Wolność dla mnie jest cennym darem. Pochodzę z Podhala, górale zawsze byli ludźmi wolnymi, pomimo ucisków, zaborów, ta wolność w nich tkwiła i tak zostało do dziś. To, że czujemy się ludźmi wolnymi, słychać także w muzyce góralskiej, która ma w sobie dużo przestrzeni. Ta wzięła się także z otaczających nas krajobrazów, które poczuciu wolności sprzyjają. Czuję się artystą wolnym. Jesteśmy w trakcie nagrywania nowej płyty. Nawet jak spojrzę na działania wytwórni, to nikt nam niczego nie narzuca, nawet nie musimy przynieść demówki, by ktoś zobaczył, jak śpiewamy i o czym śpiewamy, jakie to są kompozycje. Bardzo się z tego cieszę.

Natalia Nykiel

– Wolność jest poczuciem bezpieczeństwa. Że możemy iść do szkoły, pracy, zaplanować swoje życie, decydować o sobie, wyrażać swoje zdanie, zaplanować kolejny rok, polecieć na wakacje. To kwintesencja wolności. To trochę przewrotne, bo nad tym się w ogóle nie zastanawiamy. Nie cieszymy się tą naszą wolnością.

Krystyna Prońko

– Wolność to jest odpowiedzialność. Każdy indywidualnie jest odpowiedzialny za swoje życie, ale też za to, co się dzieje wokół nas, w bliższym bądź dalszym kontekście, na świecie w ogóle. Bardzo często o tej odpowiedzialności zapominamy. Myślę nawet, że częściej o niej zapominamy, niż pamiętamy. Bądźmy odpowiedzialni za to, co mówimy, co robimy, co jemy, co wyrzucamy, jakie mamy myśli. Za wszystko.