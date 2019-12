Niedyskrecje parlamentarne

Wśród nich był tekst o tajnym spotkaniu baronów Platformy Obywatelskiej, które odbyło się 23 października. Na nim ważni działacze partii mieli szykować przewrót, by obalić przewodniczącego partii GRZEGORZA SCHETYNĘ. Spotkanie kluczowych polityków Platformy Obywatelskiej było zorganizowane przez STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO. Uczestniczyło w nim prawie 60 prominentnych osób, a wśród nich MARCIN KIERWIŃSKI, BORYS BUDKA, RADOSŁAW SIKORSKI, BARTOSZ ARŁUKOWICZ, CEZARY TOMCZYK, SŁAWOMIR NITRAS, IRENEUSZ RAŚ, BOGDAN ZDROJEWSKI. Uczestnicy mieli uzgadniać, w jaki sposób usunąć Schetynę z funkcji lidera. To wtedy podobno uzgodniono, że Borys Budka powinien zostać szefem klubu, a jeśli to się uda, także szefem partii. Wtedy jego miejsce na stanowisku przewodniczącego klubu zajęłaby IZABELA LESZCZYNA. Z perspektywy czasu widać, że część ustaleń ze spotkania już stała się rzeczywistością.

W naszych niedyskrecjach znalazła się informacja o tym, że biznes zainwestował w badania fokusowe na temat wizerunku SZYMONA HOŁOWNI. Sprawdzano m.in., jakie cechy powinien eksponować Hołownia, gdyby miał zostać liderem ugrupowania politycznego. Zadeklarował on na razie swój start w wyborach prezydenckich i zaprzecza, by później zamierzał powołać partię polityczną. Ale udział w wyborach bez dalszego ciągu w razie przegranej jest mało sensowny.