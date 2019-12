Trendy roku 2020

ludzie TO BĘDZIE ICH ROK

1. Zenon Martyniuk

Choć sam gatunek disco polo wkroczył na salony już kilka lat temu, to nigdy wcześniej wywodzący się z jego kręgu artysta nie mógł liczyć na tak gigantyczną promocję w mediach publicznych. Ale dziś jedna z największych gwiazd disco polo, lider zespołu Akcent, świeci najjaśniej na firmamencie Jacka Kurskiego. To właśnie prezes TVP nazwał Zenka Martyniuka „geniuszem”, „ikoną”, zwracał się do niego per „ekscelencjo” i zadeklarował, że zawsze będzie dla niego miejsce w TVP, a przynajmniej dopóki on jest prezesem. Dziś Martyniuk na imprezach telewizji publicznej zajmuje miejsce tuż przy prezesie Kurskim, a gdy gwiazdor ze sceny śpiewa „Przez twe oczy zielone” (największy hit Martyniuka, dziś na YouTubie ma 176 mln wyświetleń, wypromowany także dzięki polskim pikarzom, którzy awans na Euro 2016 świętowali w szatni, właśnie śpiewając ten utwór), prezes Kurski śpiewa na widowni razem z nim. Fascynacja prezesa telewizji publicznej Martyniukiem, a także samym „zjawiskiem disco polo”, sprawiła, że TVP została producentem pełnometrażowego filmu fabularnego w „hollywoodzkim stylu”, „pokazującego prawdę” o tymże fenomenie. O tym, jak ważna to produkcja, może świadczyć fakt, że Martyniuk z Kurskim odwiedzili nawet plan filmu, którego premierę kinową zaplanowano na 14 lutego, zaś telewizyjną – na Boże Narodzenie 2020. Film „Zenek” reżyseruje Jan Hryniak. – Telewizja publiczna jest po prostu dla wszystkich. Musi obsługiwać wszystkie gusty. Tak jak mamy Góreckiego, Pendereckiego, Lutosławskiego na TVP Kultura, tak mamy całą gamę gatunków muzycznych. Tak i mamy disco polo – powiedział Jacek Kurski, chwaląc się filmem „Zenek” w czasie spotkania z dziennikarzami.