Wiele hałasu o nic

Cały czas w pracy, nawet po wyjściu z pracy. Zawsze pod telefonem. Codzienność wielu dziennikarzy. A szef informacji? Najgorsza robota na świecie.

Pod tym, że „najgorsza”, absolutnie się nie podpiszę! Co do życia „pod telefonem”, w ciągłej gotowości… oczywiście, ale z tym da się żyć. Tak jak dziś. Przedświąteczne przygotowania, gotuję, testuję nowe przepisy, z telefonem przy uchu, przy włączonym radiu. Jestem na bieżąco, ale w domu. Z rodziną. To najważniejsze. Trzeba przynajmniej próbować żyć normalnie.

Już po świętach, a jeszcze przed świętami?

Mąż jest wyznania prawosławnego. Pierwsze święta obchodzimy w grudniu. Kolejne w styczniu. Co roku świętujemy podwójnie.