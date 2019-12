Szukanie sensu

Złożona z rozmów z Zygmuntem Baumanem książka nie dotyczy naukowych osiągnięć jednego z najbardziej wpływowych socjologów XX w., ale przede wszystkim jego życiowej drogi. Akademik opowiada o doświadczeniach żydowskiego chłopaka w przedwojennej Warszawie, ucieczce rodziny przed Niemcami na Wschód, nauce w ZSRR, młodzieńczej fascynacji komunizmem, która doprowadziła go do pracy w tajnych służbach. O zerwaniu z ideologią i wymuszonym wyjeździe z Polski w 1968 r. Najciekawszy zaś jest wątek powiązań osobistych doświadczeń Baumana z jego rozpoznaniami socjologicznymi, np. że Żydzi „jako pierwsi znaleźli się w stanie charakterystycznym dla płynnej nowoczesności, w jakiej żyjemy”. Dużo tu fascynujących momentów i zaskakujących uwag, bo Bauman nie unika trudnych tematów i stara się zawsze stanąć z nimi twarzą w twarz, jak choćby wtedy, kiedy zderza swój deklarowany ateizm z przekonaniem o tym, że człowiekowi potrzebny jest Bóg, albo podważa zasadność traktowania futurologii jako nauki. Ta książka to coś w rodzaju szkoły myślenia. Inspirujące.

Rozmowy Petera Haffnera z Zygmuntem Baumanem, „BAUMAN. CZYNIĆ SWOJSKIE OBCYM”, Wielka Litera