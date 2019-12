Z dobrą wróżbą

Były takie czasy, nie tak całkiem dawno, kiedy w okresie Trzech Króli we wsiach i miastach pojawiały się korowody przebierańców – kolędników, w niektórych rejonach kraju zwanych szczodrokami. Do dziś pozostał z tej tradycji zwyczaj wypiekania ciasteczek o tej nazwie, które są marką kulinarną świętokrzyskiej Sandomierszczyzny. Szczodroki to rodzaj cienkich drożdżowych rogalików o chrupiącej skórce, wewnątrz wilgotnych, pachnących ciastem drożdżowym i śmietaną.