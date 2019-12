Jak wybrać szampana

Do określenia „szampan” prawo mają tylko te „musiaki”, które powstały we francuskiej Szampanii. Najczęściej z odmian chardonnay, pinot meunier i pinot noir. Dodatkowo tworzy się go tzw. metodą tradycyjną. Alternatywą dla niej jest tańsza i szybsza, ale dająca mniej szlachetne wina metoda Charmata (stosowana np. w prosecco). Ważną rzeczą przy wyborze jest cukier. Na butelkach można zobaczyć kilka oznaczeń związanych ze słodyczą. Obecnie najbardziej popularne są szampany typu extra brut, czyli wytrawne, które zawierają do 6 g cukru na litr. Więcej będą go miały te z oznaczeniem brut.