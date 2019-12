Zimowy Wrocław jest piękny

Marek Luster

Szczególną atrakcją od listopada do grudnia jest co roku Jarmark Bożonarodzeniowy na wrocławskim rynku. Jego wyjątkowa świąteczna atmosfera przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Na licznych kolorowych straganach zawsze można kupić świąteczne podarunki i drobiazgi dla siebie i bliskich. To także moc atrakcji dla dzieci. W „Bajkowym lasku” na najmłodszych uczestników czekają bajki z atrakcyjną oprawą dźwiękową i wizualną. Na wrocławskim rynku parkują sanie św. Mikołaja z reniferami, rozświetlana jest ogromna choinka i pojawia się krasnal Prezentuś, który znika wraz z zakończeniem świątecznej fiesty. Nie brakuje też występów artystycznych ze świątecznym repertuarem.