Biznespolowcy

„Pseudoelity zazdroszczą Polakom sylwestra” – taki pasek pojawił się w głównym wydaniu „Wiadomości” w zeszły czwartek. To odpowiedź na słowa Hanny Lis, która dzień wcześniej porównała „Sylwestra Marzeń” TVP i Jacka Kurskiego do Sowietów i nazistów, twierdząc, że morduje on polską inteligencję. Co ciekawe, w tej medialnej wojnie nie poszło ani o politykę, ani nawet o pieniądze tylko o... disco polo. Bo to gwiazdy tego gatunku muzyki od lat królują na scenie w Zakopanem i w ramówce TVP, z czym ludziom o, powiedzmy, innych muzycznych gustach trudno się pogodzić.

Tyle że to właśnie występy Zenka Martyniuka przyciągają najwięcej widzów przed telewizory. W tym roku miał paść frekwencyjny rekord. W szczycie oglądalności przy piosenkach króla disco polo bawiło się 8 mln widzów. Mało tego. Według raportu Kurskiego cały „Sylwester Marzeń” oglądało 6 mln osób. Według danych Nielsena było ich co prawda o milion mniej, ale to i tak zdecydowanie więcej, niż miała konkurencja. Polsat zanotował zaledwie 2,2 mln, a TVN 1,4 mln widzów. A do tego trzeba jeszcze dodać transmitowany na żywo w drugi dzień świąt, prosto z Opery i Filharmonii Podlaskiej, benefis Zenka Martyniuka. On również okazał się telewizyjnym hitem.

– Z punktu widzenia profesjonalnego muzyka trudno jest mówić o disco polo. Sama jestem zdziwiona, że ludzie bawią się przy tym na weselach – zastanawia się nad fenomenem tego gatunku piosenkarka Agata Steczkowska.

Artystka nie zdaje sobie jednak sprawy, jak bardzo sprofesjonalizowała się ta cała branża. Dzisiaj to potężny przemysł. Wręcz oddzielna gałąź gospodarki. Klipy są kręcone w Dubaju, USA czy Hiszpanii przez najlepsze agencje, koncerty odbywają się na największych stadionach, a artyści obracają milionami złotych. Do tego olbrzymia część z nich wchodzi w zupełnie inne biznesy.