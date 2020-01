Uszy prezesa

Zejście Jarosława Kaczyńskiego ze sceny politycznej oznaczałoby prawdziwy kataklizm w obozie Zjednoczonej Prawicy. Zatem lider PiS będzie trwał na stanowisku ku uciesze jednych i zmartwieniu drugich.

Gdy przed świętami obóz Zjednoczonej Prawicy rozpoczął rozprawę ze zbuntowanymi sędziami, obserwatorzy sceny politycznej byli mocno zdziwieni. Pierwsze tygodnie rządów PiS po wyborach parlamentarnych zapowiadały wygaszanie konfliktów politycznych i zabiegi o wyborców centrowych. Mateusz Morawiecki w swoim exposé podkreślał normalność, walkę z piratami drogowymi, problematykę zmian klimatycznych. W nieoficjalnych rozmowach politycy PiS przyznawali, że to złagodzenie kursu jest podyktowane chęcią wspomożenia prezydenta Andrzeja Dudy w jego walce o reelekcję.

Dziś z tego łagodnego kursu nie pozo-stało już nic. PiS otworzył nowy front walki z sędziami, czyli tzw. ustawę kagańcową dyscyplinującą sędziów, wraca do tematu dekoncentracji kapitału w mediach i bez pardonu atakuje opozycję. Słowem Jarosław Kaczyński – bo to on wyznacza polityczną strategię – przestawił wajchę i zamiast łagodnego kursu mamy dziś wojnę na całego. Niespodziewane zwroty akcji to specjalność Kaczyńskiego. Dlaczego w tym wypadku wajcha została przestawiona? – Bo inaczej nie wygramy wyborów prezydenckich – mówi polityk PiS. – Łagodna polityka sprawiała, że nasze notowania spa-dały. Ludzie byli wściekli po wyborach, że Stanisław Gawłowski dostał się do Senatu zamiast zasiąść na ławie oskarżonych, że uniewinniono Piotra Najsztuba, który po-trącił kobietę na pasach, że wypuszczono Kamila Durczoka, podejrzewanego o sfałszowanie podpisu i wyłudzenie kredytu. Na złagodzeniu naszego kursu zyskiwała Konfederacja i trochę ziobryści, a PiS tracił. Obecna awantura służy nam jak marzenie. Pokazuje naszym wyborcom, że jesteśmy atakowani, ale nie odpuszczamy, walczymy.

Rzeczywiście, po październikowych wyborach parlamentarnych obóz Zjednoczonej Prawicy zaczął tracić w sondażach. Wydawało się, że PiS na trwałe spadł poniżej 40 proc. poparcia. Po otwarciu nowego frontu walki z sędziami ta sytuacja niemal natychmiast się zmieniła. W badaniu Social Changes, zrealizowanym tuż przed świętami Bożego Narodzenia, PiS osiągnął 41 proc. poparcia, zostawiając opozycję daleko w tyle. – Zapadła decyzja, że po-rzucamy strategię ciepłej wody w kranie i idziemy na grubo – mówi inny polityk Zjednoczonej Prawicy. – Ludzie są tym zachwyceni. Wielu polityków PiS wymienia się informacjami, że nareszcie znowu jesteśmy sobą. Mieli dosyć tego budyniu, tej bezideowości, wyznaczania fałszywych wrogów typu: piraci drogowi, klimat, pornografia. To były tuskowe tematy zastępcze, nie nasze. Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, że jeżeli Polacy będą mieli do wyboru oryginał i podróbkę, to zawsze wybiorą oryginał. Nam jest potrzebna wal-ka z pogadankami LGBT w szkołach i ze środowiskami sędziowskimi, bo wtedy będziemy sobą, a nie podróbką opozycji.