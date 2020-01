Niedyskrecje parlamentarne

Kota nie ma, to myszy harcują. Mowa o Jarosławie Kaczyńskim, który przechodzi rekonwalescencję po operacji, a tymczasem klub PiS jakoś wymyka się spod kontroli. Na ostatnich głosowaniach w Sejmie znowu nie było siedmiu posłów i mało brakowało, by Zjednoczona Prawica nie przegłosowała ustawy o dodatkowych pieniądzach dla Telewizji Publicznej. Na celowniku znalazł się DOMINIK TARCZYŃSKI, który był w Sejmie, ale na głosowania nie przyszedł i nie można go było znaleźć. – A szukano go, bo ktoś mówił, że go widział przed głosowaniami – mówi poseł PiS. – On już się czuje europosłem, więc zaczyna lekceważyć obowiązki w Sejmie.

Chodzi o to, że Tarczyński w wyborach europejskich zdobył „rezerwowy” mandat do Parlamentu Europejskiego – obejmie go wtedy, gdy Wielka Brytania odejdzie ze Wspólnoty. Stanie się to 31 stycznia, zatem Tarczyński rzeczywiście jedną nogą jest już w Brukseli. Choć z tym mandatem europejskim jest pewien problem. Są ekspertyzy mówiące, że to, iż Tarczyński wystartował w późniejszych wyborach do Sejmu i zdobył mandat, anuluje mu mandat do Parlamentu Europejskiego. – Ale Tarczyński ma ekspertyzy mówiące, że zostanie europosłem – mówi nasz rozmówca z PiS. – Podział opinii w tej sprawie jest nawet w PKW, więc nie wiadomo, jak to się skończy.

Teraz ta sama historia z głosowaniami, tylko z perspektywy opozycji, której – za sprawą dwóch posłanek Koalicji Obywatelskiej – znowu nie udało się postawić pod ścianą obozu rządzącego. Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO i Małgorzata Tracz z Zielonych nie wyjęły kart z czytników do głosowania. Z tego powodu nie udało się opozycji zerwać kworum podczas głosowania nad ustawą o pieniądzach dla TVP. Posłowie opozycji tłumaczyli incydent pomyłką obu pań, ale nie każdy w to wierzy. – Trudno było siedzieć w środku tego wszystkiego, za plecami Grzegorza Schetyny i Borysa Budki, którzy umawiali się, że wszyscy wyjmują karty z czytników, i się pomylić – mówi poseł PiS. – Myśmy widzieli, co się dzieje, a co dopiero one.