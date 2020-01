Polska racja stanu

Lewo

Prof. Magdalena Środa – filozofka, feministka, publicystka, była pełnomocniczka rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn

Można próbować wyobrazić sobie, co na miejscu prezydenta Dudy zrobiłby dobry prezydent Polski. Próba ta jednak się nie uda, bo dobry prezydent Polski nie dopuściłby do takiej sytuacji. Po pierwsze, nie izolowałby Polski od świata, a zwłaszcza Europy, po drugie, nie byłby zależny od żadnego autokraty i jego partii, po trzecie, nie prowadziłby chorobliwie zakompleksionej polityki historycznej i nawet nie przyszłoby mu do głowy, żeby ograniczać badania historyczne, np. w kwestii stosunków polsko-żydowskich ustawami penalizującymi badaczy, po czwarte wreszcie, miałby sprawną dyplomację, która z wyprzedzeniem zorganizowałaby jego wystąpienie. Bo jako naród mamy oczywiście moralną i polityczną legitymację, by przemawiać w Yad Vashem, mimo że do dziś nie udało nam się rozliczyć z naszej antysemickiej przeszłości ani nawet dobrze przegadać tego tematu. Każdy, kto go porusza, jest traktowany jako wróg narodu, choć największym jego wrogiem jest przemilczanie haniebnych stron własnej przeszłości.