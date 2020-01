Finansowe kłopoty Platformy

Małgorzata Kidawa-Błońska od 14 grudnia jest oficjalną kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Jej kampania w praktyce jednak nie ruszyła. Dlaczego? Politycy PO wskazują na szefostwo partii. – Grzegorz Schetyna blokuje Małgorzacie pieniądze – mówi nam jeden z rozmówców. – Powiedział jej, że na jej kampanię nie ma kasy, a partia ma długi. W tej sytuacji Małgosia jest bezradna, nie może nawet powołać sztabu wyborczego – wyjaśnia polityk. I dodaje, że Kidawa-Błońska musi w tej sytuacji czekać do końca stycznia, kiedy w partii odbędą się wybory nowego przewodniczącego. Wtedy szefem PO przestanie być Grzegorz Schetyna, z funkcją skarbnika pożegna się natomiast Mariusz Witczak. – W tej chwili to on trzyma partyjną kasę – mówi nasz informator.

Nasz kolejny rozmówca dorzuca: – Schetyna zionie nienawiścią do Kidawy-Błońskiej, bo ku jego zaskoczeniu, przestała go słuchać. Przecież z tym brakiem pieniędzy to bzdura, za chwilę dostaniemy kolejną dotację z budżetu, tytułem zwrotu finansowego po wyborach.

Jego zdaniem, żeby kampania była skuteczna, Małgorzata Kidawa-Błońska powinna dostać na nią jakieś 20 mln zł. – Taką kwotą dysponował Bronisław Komorowski, ona nie powinna więc mieć mniej – podsumowuje polityk PO.

Według naszych informacji o tym, że obecny przewodniczący wstrzymuje pieniądze na kampanię, kandydatka na prezydenta miała rozmawiać już z Donaldem Tuskiem. – Żaliła się, że przez Grzegorza nie ma jak robić kampanii – mówi polityk PO.