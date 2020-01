Strażnik

Koniec roku/początek nowego to dla wielu spośród nas czas podejmowania budujących postanowień, ale też zadumy nad tym, czy one (jak i całe życie) mają jakiś sens. No i od tej zadumy najczęściej ogarnia nas smutek, więc wtedy dobrze jest sięgnąć po nową książkę Andrzeja Mleczki pod ironicznym tytułem „Sens życia i inne drobiazgi”. Mleczko to człowiek instytucja, niby tylko autor zabawnych rysunków, ale w rzeczywistości artysta, który z uwagą obserwuje świat i po swojemu komentuje zachodzące w nim procesy. Jego rysunki zna większość Polaków, ale ciekawostką jest, że już od kilku lat Mleczko jest także człowiekiem piszącym – na razie układa aforyzmy, które wplata pomiędzy obrazki w swoich albumach, ale nie można wykluczyć, że rozhula się jako filozof, bo myśli głęboko i filozofuje w urzekający sposób. A pamiętać musimy, że Platon zbudował swoją wieczną sławę na „Dialogach”, a spora część dorobku Ludwiga Wittgensteina to aforyzmy. Sam z siebie Mleczko swojej twórczości stawia skromniejszy cel: obronę zdrowego rozsądku, bo – jak zauważa w jednym ze swoich aforyzmów – „granice zdrowego rozsądku są słabo strzeżone”. I realizuje swój plan z wdziękiem, ale czy skutecznie? Tego nie da się od razu sprawdzić, ale pewnie po części jest jego zasługą, że enklawy zdrowego rozsądku jeszcze w naszej rzeczywistości się utrzymują.