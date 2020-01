Być jak Steve Jobs

Nie był mądry jak Einstein ani wybitnie odkrywczy, nie był także bogaty z domu. Na dodatek wielokrotnie popełniał błędy. Jak więc udało mu się stworzyć najbardziej dochodową fi rmę świata? Ci, którzy analizowali jego osobowość, wyłonili pięć decydujących o sukcesie cech i umiejętności.

1. Wizualizacje

Steve Jobs często wyobrażał sobie swoją przyszłość, także tę daleką, z całym mnóstwem szczegółów. Dlaczego było to ważne? Zwykle patrzymy na wszystko ze zbyt bliskiej perspektywy. Zanurzamy się w małe, codzienne problemy, skupiamy się na nich. O przyszłości myślimy jako o czymś mglistym, niezależnym od nas. To błąd i dość prosto go naprawić. Gdy wizualizujesz coś, łatwiej ci to opisać, dostrzec konkrety, a potem wymyślić, co zrobić, by je zrealizować. To, co widzimy w wizualizacjach, to nie mrzonki czy fantasmagorie, to nasza jeszcze zawoalowana rzeczywistość.

2. Wytrwałość

Steve Jobs potykał się wiele razy, ale nigdy nie zrezygnował z obranej ścieżki. Aby osiągnąć zamierzony cel, warto znaleźć w sobie nie tylko wytrwałość, lecz także wiarę w siebie. Dzięki temu uwierzymy, że sukces wcześniej czy później stanie się faktem.