Luksusowa patologia

Chociaż akurat z tym, że inwigilowanie przeciwników politycznych jest patologią, zgodzą się chyba wszyscy. Dziennikarz śledczy Mariusz Kowalewski ujawnia, że w krakowskiej prokuraturze toczy się śledztwo w sprawie nielegalnego rozpracowywania Jarosława Kaczyńskiego (s. 16). Miało się to dziać w czasach, gdy był on liderem opozycji, a Polską rządziła koalicja PO-PSL. Gdyby to się okazało prawdą, mielibyśmy co najmniej powtórkę z afery Lesiaka. Tylko – no właśnie – dlaczego śledztwo w tej sprawie toczy się już cztery lata? Mariusz Kamiński już w 2015 r. publicznie mówił o nielegalnych działaniach służb wymierzonych w jego partyjnych kolegów i niewygodnych dziennikarzy. Dlaczego – mimo że PiS rządzi już drugą kadencję – opinia publiczna nie poznała dotąd żadnych szczegółów?

Innego rodzaju patologii przygląda się Agata Jankowska (s. 26). „Patointeligencja” – to słowo kilka tygodni temu wzbudziło prawdziwe poruszenie. Wywołał ją utwór Maty, absolwenta elitarnego warszawskiego liceum, który postanowił napisać piosenkę o tym, jak uczniowie z dobrych domów piją, ćpają i uprawiają seks. Niestety, burza, jaka się rozpętała, dotyczyła głównie tego, czyim synem jest wykonawca i dlaczego postawił w złym świetle swoją szkołę. Nikt nie zajął się tym, o czym tak naprawdę chciał powiedzieć młody artysta, a o czym także w rozmowie z „Wprost” mówi Maria Banaszak, specjalistka psychoterapii uzależnień z Monaru: „Nastała era samotności, młodzież nie wytrzymuje ciśnienia i presji”. Dlatego – jak wynika z badań – polscy uczniowie sięgają po narkotyki (niestety – twarde) częściej niż ci z Zachodu.

Ostatnio wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zaatakował wspierane przez warszawski ratusz organizacje pozarządowe zajmujące się walką z narkomanią. Stwierdził, że promują one „wzmacnianie doznań seksualnych poprzez zażywanie narkotyków”. Że jest dokładnie na odwrót, nie ma znaczenia – ważne, że przy okazji absurdalnego ataku można uderzyć w przeciwnika politycznego.