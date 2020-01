Trzymam kciuki za Hołownię

Zostanie pan szefem kampanii wyborczej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?

Musimy pamiętać, że oficjalnie nie ma jeszcze kampanii wyborczej, więc i szefa sztabu być jeszcze nie może. Zadeklarowałem, że staję u boku Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, żeby pomóc jej w kampanii, ponieważ uznaję wybory prezydenckie za najważniejsze od wielu lat i kluczowe dla przyszłości kraju.

Jeszcze niedawno kandydował pan na szefa PO. Zrezygnował pan i teraz chce wspierać Kidawę-Błońską. Bardzo jest pan zmienny.

Nie jestem zmienny. Zgłosiłem się jako pierwszy do wyborów na szefa partii, 27 grudnia, ponieważ mam swoją wizję Platformy i chciałem ją wyraźnie zaprezentować. Uważam, że powinna to być partia społeczno- samorządowa, opierająca się na pracy z ludźmi na dole. A kiedy rozpoczęła się wewnętrzna kampania wyborcza, pokrywająca się z początkiem prekampanii prezydenckiej, uznałem, że ktoś z nas musi się wycofać, żeby wybory mogły się zakończyć w I turze. Bo naszym zadaniem są wybory prezydenckie i wygrana w nich.

Część osób wiązało z pana kandydaturą pewne nadzieje. Młody, dynamiczny, pracowity. Nie ma pan poczucia, że wystawił ich do wiatru?

Przeciwnie. Czasem trzeba schować swoje ego dla dobra całego projektu. Pokazałem, że liczy się dobro ogółu, że trzeba budować zespół, który będzie w stanie wygrywać wybory i zmieniać Polskę na lepsze.

Dlaczego poparł pan akurat Borysa Budkę, a nie np. Tomasza Siemoniaka?

Bardzo szanuję Tomasza Siemoniaka, jest moim partnerem politycznym od czasów rządowych, ale zdecydowałem się poprzeć Borysa Budkę, dlatego że uważam, iż czas polityki gabinetowo-kadrowej musi się w Platformie skończyć.

Tomasz Siemoniak by taką prowadził?

Myślę, że Budka jest bardziej predystynowany do polityki ulicznej. W czasie ulicznych protestów był bardzo aktywny. Uważam, że funkcjonowanie partii politycznych zmieniło się w odniesieniu do tego, co mieliśmy w latach 90. albo na początku lat dwutysięcznych. Polityka wyszła z parlamentu i z partyjnych gabinetów na ulicę. Dzisiaj prawdziwą politykę robi się z ludźmi, którzy do tej pory zaangażowani nie byli. Ruchy obywatelskie, ruchy kobiet – przecież to nie są politycy, a kreują politykę.

Siemoniak jest politykiem minionej epoki?

Absolutnie nie. Mówię tylko, że zdecydowałem się poprzeć Budkę, bo potrzebujemy zdecydowanej zmiany. Jednocześnie wyraźnie zaznaczyłem, że nie wyobrażam sobie Platformy bez Tomka Siemoniaka i liczę, że wspólnie z Borysem Budką, Tomaszem Siemoniakiem i całą ekipą zbudujemy skuteczną partię polityczną.

Postawił pan na polityka, który jako szef klubu nie potrafi upilnować posłów przed ważnymi głosowaniami.

Na początku zawsze mogą pojawić się problemy. Jesteśmy w trudnym okresie. Wymiana szefa nie jest łatwą sprawą dla żadnej partii. Mamy początek kadencji, nowy klub. Czasem trudno nad tym wszystkim zapanować, tym niemniej takie błędy nie mogą się powtarzać.

Dwie dotychczasowe wpadki wywołały furię u waszych wyborców. Jeszcze jedno potknięcie i może być po Budce.

Na pewno klub musi być prowadzony sprawnie, partia też. Mam nadzieję, że wyciągamy wnioski z tych sytuacji i one się nie powtórzą. Każdy z posłów musi być wewnętrznie przekonany i zmobilizowany do ciężkiej pracy każdego dnia.

Co Budka panu obiecał za poparcie? Stanowisko wiceprzewodniczącego partii?

Umówiliśmy się z Borysem, że zajmę się uspołecznianiem Platformy Obywatelskiej, tym, co robię tu od lat. Chodzi o pracę z ludźmi, którzy są naszymi zwolennikami, ale do partii nie należą, a także z tymi, którzy naszymi zwolennikami nie są. Platforma musi otwierać się jeszcze bardziej na ludzi z zewnątrz.