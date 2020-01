Rozrywka w komórce

Czy nie żałuje pan, że zdecydował się na rynek gier mobilnych?

Rynek gier to duży, ale bardzo zróżnicowany kawałek tortu. Jest podzielony na kilka segmentów: PC, konsole i mobile. Dominacja tego ostatniego jest w ostatnich latach niepodważalna, bo stanowi około 47 proc. całego rynku globalnego z przychodami szacowanymi na 63,2 mld dolarów. Dlatego też cieszy mnie, że wybraliśmy właśnie ten kierunek. Model free-to-play sprawia, że ten typ rozrywki jest dostępny praktycznie dla każdego. Co więcej, użytkownicy, kiedy przekonają się do danej gry – przetestują ją bezpłatnie, chętnie płacą za dodatkowe opcje. Rynek jest duży, myślę, że każdy znajdzie dla siebie miejsce.

Czy praca nad grami mobilnymi jest inna niż nad grami na PC czy konsole?

Zdecydowanie tak. W grach mobilnych pracuje się dużo szybciej. Mam na myśli proces od pomysłu do jego weryfi kacji w fazie soft launchu – kiedy możemy sprawdzić, czy gra podoba się użytkownikom. I choć ryzyko niepowodzenia jest w obu modelach, to projekty mobilne są bardziej elastyczne i jesteśmy w stanie szybciej reagować. Niweluje to ryzyko lokowania dużych kosztów w projekty nierentowne. Osobom pracującym przy projekcie daje to możliwość, by szybko zweryfikować pomysły i cieszyć się sukcesami swoich rozwiązań.