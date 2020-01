Między biznesem a baśnią

Spotkanie z klientami, wyjazd integracyjny, szkolenie czy konferencja? Nie ma jednego typu wyjazdów biznesowych, a co za tym idzie – jednego przepisu na sukces. Hotele dobrze wiedzą, że jest o kogo walczyć. Jedne stawiają na klienta typu economy, inne na tych premium czy VIP. Co dla kogo? To pytanie o odpowiednio dobrane składniki. Poniżej najważniejsze z nich.

Złoty środek, czyli lokalizacja

Hotel na wyjazd służbowy nie może być zbyt blisko naszej firmy – bo nie po to wyjeżdżamy, by cały czas być myślami w biurze. Nie może być też za daleko – by nie spędzić całego dnia w drodze. Świetnie sprawdzają się lokalizacje w naturze, ale blisko dużych metropolii, do których szybko można dojechać autostradą, pociągiem czy dolecieć samolotem. No i odwieczny spór – góry czy morze? Pewnie latem bardziej sprawdza się polskie wybrzeże z jego pięknymi plażami, zaś zimą – widok na ośnieżone szczyty Tatr, Pienin czy Beskidów. A poza tym są jeszcze Mazury i urocze małe miasteczka z wielką magią. Najkrócej mówiąc – musi być pięknie!

Nie bez znaczenia jest też bliskość teatru czy opery (można wieczorem zabrać tam klientów) czy ośrodków sportowych – kortu czy pola golfowego (bo nic w biznesie nie łączy bardziej niż razem rozegrany mecz).