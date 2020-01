Rozbudziłam erotycznie Polki

Jesteś gotowa na falę krytyki?

Już nie mogę się doczekać. Będę na tym swoim tronie szatana siedzieć rozbawiona, jak tylko zaczną się protesty, pikiety i modlitwy przed kinami.

Tronie szatana?

Wiadomo, że jestem uważana za pomiot szatana, za największy problem tego kraju, jestem najbardziej wyklętym polskim autorem i duża część społeczeństwa chciałaby mnie nabić na pal. Więc będę smażyć się w tym polskim piekiełku i czekać na reakcje.

Pierwsze już były, ocenzurowałaś plakat filmu.

Widzowie w kinach się oburzyli, że w przestrzeni publicznej pojawił się erotyczny plakat. Tymczasem plakat „Nimfomanki”, także wiszący niegdyś w polskich kinach, składający się ze zdjęć ludzi przeżywających orgazmy, już był ok. Ale biorę to na klatę. Zrobiliśmy najmocniejszy film, jaki można było zrobić zgodnie z prawem. Choć Polska, o czym jestem przekonana, nie jest gotowa na ten film. Nie była też gotowa na moje książki i Blankę Lipińską w ogóle.

W filmie „50 twarzy Greya”, ekranizacji słynnej powieści, do której się odwołujesz nawet na okładce swojej książki, seksu było mało, widzowie podobno wychodzili z kin rozczarowani.

Nauczyłam się dużo z porażki Greya, wyciągnęłam wnioski z błędów Amerykanów. O „365 dniach” powiem krótko: nie widziałam jeszcze takich scen erotycznych w żadnym kinowym filmie na świecie.

Żadnym?

Pomijam oczywiście np. „Nimfomankę”, bo to zupełnie inna półka. Film Larsa von Triera rył beret, ale taki miał być. Nasz film ma sprawić, że przy każdym głębszym oddechu głównej bohaterki widownia też będzie łapać głęboki wdech. Próżno szukać innego tak ładnego komercyjnego filmu tak ociekającego seksem.

Film też zaczyna się od sceny gwałtu, jak książka „365 dni”?

Ja tam żadnego gwałtu nie widzę, chociaż szukałam wnikliwie.

Stewardesa zostaje zmuszona do seksu oralnego. To gwałt.

Dla jednych kobiet to jest gwałt, feministki bardzo głośno krzyczały na ten temat. Dla innych kobiet to bardzo fajny seks oralny.

Zgadzam się z opinią feministek.

I bardzo dobrze, każdy ma, jak lubi i chce. Ale to, co mówisz, świadczy też, że nie wyłapałaś, że moja stewardesa podrywała go, prowokowała. Miała tylko pecha, bo spodziewała się, że to będzie romantyczny stosunek, a dostała dominanta. Stąd płynie ważna nauka: uważaj, o co prosisz, bo możesz to dostać, ale nie w takiej formie, o jaką prosiłaś albo na jaką jesteś gotowa. Poza tym ostatnio czytałam o badaniach amerykańskiego psychologa Justina Lehmillera, z których wynika, że 61 proc. kobiet fantazjuje o seksie, na który nie wyraziły zgody.

Wiesz, dlaczego jeszcze nie lubią cię feministki?

Świetne pytanie. Zwłaszcza że jestem feministką, tylko XXI w.

To znaczy?

Nie uważam, byśmy dzisiaj musiały walczyć o swoje prawa. Nie czuję się gorsza, słabsza. Choć nawet chciałabym się poczuć. W męskim świecie biznesu jest faktycznie niewiele kobiet, ale jest tam także Lipińska, która jest jak taran, nie do zatrzymania. Ktoś powie, że kobiety zarabiają mniej. Ale ja nigdy nie zarabiałam mniej, zawsze potrafiłam zawalczyć o dobrą pensję. Dlatego uważam, że słabość to nie jest kwestia płci, a charakteru.