ORLEN z Alfa Romeo Racing

Zaczynam nowy rozdział w karierze, dołączając do Alfa Romeo Racing ORLEN. To zespół, który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu i miło będzie zobaczyć znajome twarze, które pamiętam jeszcze z Hinwil – mówi Kubica.

Robert będzie pełnił funkcję kierowcy rezerwowego i rozwojowego. Do jego zadań, oprócz pracy na symulatorze, będzie należało również pojawianie się na torze podczas oficjalnych treningów. Planowanych jest pięć jazd testowych z Polakiem w oficjalnych jazdach treningowych – w tym także test zimowy, który zaplanowany jest już w lutym w Barcelonie.

Wykorzystać szanse

Robert Kubica do Hinwil (miasto we wschodniej Szwajcarii) wrócił po 14-letniej przerwie. Bywał w fabryce bolidów, gdy w teamie Sauber (który dziś należy do Alfa Romeo Racing) zaczynał karierę w Formule 1. – Czas i okoliczności się zmieniły, ale jestem przekonany, że determinacja i głód sukcesu pozostaną niezmienne – zapowiada kierowca, który swój pierwszy dzień pracy poświęcił na pasowanie fotela, czyli dostosowywanie go do swoich warunków fizycznych tak, by skutecznie testować możliwości modelu C39. – Liczę, że moje doświadczenie pozwoli nam wspólnie wykorzystać szanse w nadchodzącym sezonie – mówi Kubica.

Kiedy w ubiegłym roku koncern wspierał powrót Roberta Kubicy do Formuły 1, było jasne, że tworzy historię sportu i otwiera nowy etap dla marki ORLEN. Związek z zespołem o olbrzymiej tradycji i historii to kolejny ważny krok na tej drodze.